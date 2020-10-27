Россия разочарована поведением США в вопросе продления ДСНВ-3

Москва разочарована сигналами США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Москва не готова идти на уступки в одностороннем порядке.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Германия поприветствовала стремление России и США продлить ДСНВ

— Берлин ответил на предложение России по мораторию на РСМД в Европе

— Москва призывает Вашингтон перестать выторговывать себе преимущества по ДСНВ