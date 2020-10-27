Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Асланом Бжания.

«Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано. Но это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Бжания приедет с рабочим визитом в Москву и проведет ряд встреч в администрации президента и правительства России.

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