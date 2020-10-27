Поклонскую и Милонова не пустили на заседание в ГД из-за отказа сдавать тест на COVID

Депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Виталия Милонова, входящих в состав фракции «Единая Россия», не допустили на пленарное заседание из-за отказа сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.

«Возникли сложности с некоторыми депутатами, в частности, депутаты Милонов и Поклонская не восприняли требование об обязательном тестировании», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Госдуме принимаются основательные меры по обеспечению работоспособности, в частности, введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний. Кроме того, сокращено число работающих непосредственно на Охотном Ряду сотрудников аппарата, закрыты точки питания.

Отмечается, что эти правила находят понимание у многих парламентариев.

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