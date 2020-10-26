Генсек ООН приветствует достижение перемирия в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует достижение договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление правительств Соединенных Штатов, Армении и Азербайджана, в котором говорится о том, что гуманитарное прекращение огня, согласованное в Москве 10 октября и подтвержденное в Париже 17 октября, вступит в силу в 08:00», — говорится в сообщении.

Накануне Армения и Азербайджан при посредничестве Соединенных Штатов вновь договорились о режиме прекращения огня, который вступит в силу 26 октября в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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