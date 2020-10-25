Советник Трампа сообщил о проблеме с введением новых санкций против РФ

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что Вашингтон ввел так много санкций в отношении России, что у американской администрации уже не осталось возможности для введения новых ограничений, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что это также касается и Ирана.

«Мы очень мало что еще можем сделать, однако мы изучаем каждый потенциальный вариант сдерживания этих стран», — сказал О'Брайен.

По его словам, в Белом доме думают о санкциях против Китая и других стран, которые якобы могут оказать влияние на президентские выборы в США.