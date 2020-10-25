Активистка Femen оголилась пред избирательным участком, куда пришел Зеленский

Женщина оголилась перед участком для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов, когда туда пришел президент страны Владимир Зеленский вместе с супругой.

Девушка выбежала из-за ограждения и подняла юбку, на изнанке которой было написано Zexist. После этого ее задержали сотрудники полиции.

Как сообщает «Страна.ua», задержанная является представительницей движения Femen.

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