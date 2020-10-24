Франция отозвала посла в Турции из-за критики Макрона Эрдоганом

Франция отозвала своего посла в Анкаре после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском коллеге Эммануэле Макроне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях», — заявили во французской администрации.

В Елисейском дворце также подчеркнули, что так и не получили соболезнований после убийства учителя в пригороде Парижа.

Ранее Эрдоган посоветовал «проверить психику» Макрону, предложившему идею «просвещенного ислама».

До этого Макрон обратился к нации с большой речью о сепаратизме во Франции, заявив, что законопроект будет представлен 9 декабря.

Французские власти обратят особе внимание на обучение детей. Также президент предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая построит «просвещенный ислам». По его мнению, нужно освободить мусульманство во Франции от внешнего влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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