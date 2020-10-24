ЦИК Киргизии назначил президентские выборы на 10 января

ЦИК Киргизии определил дату проведения президентский выборов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, выборы президента республики пройдут 10 января 2021 года.

«По решению ЦИК выборы президента назначены на 10 января», — сказано в заявлении ЦИК.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября тогдашний президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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