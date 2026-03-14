Бельгия обратилась с призывом к ЕС из-за России

Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией по украинскому урегулированию

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к властям Евросоюза с призывом получить мандат от стран — членов объединения на ведение переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой l'Echo.

По словам главы бельгийского правительства, ЕС «не может угрожать президенту России Владимиру Путину, поставляя оружие Украине», а также «не может задавить его экономически без поддержки США». Поэтому «остается только один способ — заключить сделку», считает политик.

«Без мандата на ведение переговоров в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки», — сказал он.

Премьер добавил, что эта сделка «будет плохой» для ЕС.

В феврале глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия «не может получить преимуществ за столом переговоров». А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз «не отступит» в своей поддержке Украины, пока не будет заключен мир на условиях Киева.

Ранее в России заявили о невозможности для Европы быть частью переговорного процесса по Украине.