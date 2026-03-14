Гитарист Motorhead умер в реанимации

Британский музыкант, гитарист хеви-метал-группы Motorhead и Persian Risk Фил Кэмпбелл скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает коллектив Phil Campbell and the Bastard Sons на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Семья исполнителя написала в соцсетях, что он умер после «долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции». Родственники Кэмпбелла попросили с уважением отнестись к их частной жизни.

«Фил был преданным мужем, замечательным отцом и гордым и любящим дедушкой, которого ласково называли «Бампи». Его глубоко любили все, кто его знал, и его будет очень не хватать. Его наследие, музыка и воспоминания, которые он создал для многих, будут жить вечно», — говорится в пресс-релизе.

Кэмпбелл родился в Южном Уэльсе в 1961 году и начал играть на гитаре в 10 лет, черпая вдохновение у Black Sabbath, Джими Хендрикса и Led Zeppelin. В 1984 он присоединился к Motorhead и стал гитаристом, который дольше всех играл в группе. Он записал с коллективом 16 альбомов. У Кэмпбелла остались жена и трое детей. С сыновьями он играл в своей последней группе Phil Campbell and the Bastard Sons.

