Посольство Украины в Ливане заподозрили в укрывательстве шпиона Израиля

Украинское посольство в ливанском Бейруте укрывает шпиона, работавшего на разведку Израиля, сообщает Al Jareeda со ссылкой на журналиста Ридвана Муртады.

Он утверждает, что на территории дипмиссии находится израильский агент, на арест которого в Ливане выдан ордер.

По словам источников Муртады, речь идет о палестинце сирийского происхождения Халеде аль-Айде. У него есть и гражданство Украины. Несколько дней назад мужчина укрылся в посольстве республики.

Аль-Айда — один из видных агентов «Моссада». Его подозревают в установке взрывных устройств для расправы над гражданами Ливана с 2024-го по 2025-й годы и планировании террористических атак на юге Бейрута.

Журналист сообщил, что посольство Украины пытается помочь мужчине выехать из страны, получив временный проездной документ. На этом фоне США стараются повлиять на ситуацию через главу резидентуры ЦРУ в Бейруте Шерри Бейкер и организовать выезд аль-Айды из Ливана.

