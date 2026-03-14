Посольство Украины в Ливане заподозрили в укрывательстве шпиона Израиля

Al-Jareeda: посольство Украины в Бейруте укрыло агента израильской разведки
Gleb Garanich/Reuters

Украинское посольство в ливанском Бейруте укрывает шпиона, работавшего на разведку Израиля, сообщает Al Jareeda со ссылкой на журналиста Ридвана Муртады.

Он утверждает, что на территории дипмиссии находится израильский агент, на арест которого в Ливане выдан ордер.

По словам источников Муртады, речь идет о палестинце сирийского происхождения Халеде аль-Айде. У него есть и гражданство Украины. Несколько дней назад мужчина укрылся в посольстве республики.

Аль-Айда — один из видных агентов «Моссада». Его подозревают в установке взрывных устройств для расправы над гражданами Ливана с 2024-го по 2025-й годы и планировании террористических атак на юге Бейрута.

Журналист сообщил, что посольство Украины пытается помочь мужчине выехать из страны, получив временный проездной документ. На этом фоне США стараются повлиять на ситуацию через главу резидентуры ЦРУ в Бейруте Шерри Бейкер и организовать выезд аль-Айды из Ливана.

До этого сообщалось, что бывший генерал Исмаил Каани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции, предположительно, поплатился за шпионаж в пользу израильской разведки.

Ранее «Газета.Ru» писала, как «Моссад» готовился к ликвидации верховного лидера Ирана.

 
