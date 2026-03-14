В Москве «сотрудник органов» убил бизнесвумен, запугав ее дочь

В Москве запуганная мошенниками девочка впустила домой убийцу своей матери
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Москве мошенники развели подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации источника, все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов». Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям, а когда неизвестный ворвался в квартиру, он избил мать девочки, нанеся ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась.

Как уточняет Mash, женщина занималась бизнесом. Мошенник с помощью ее дочери проник в квартиру и вскрыл сейф. Женщина вернулась домой, там подозреваемый напал на женщину с ножом, а затем забрал деньги и скрылся с места происшествия.

В настоящее время преступника ищут. Столичный СК возбудил уголовное дело.

До этого в МВД предупредили о новой схеме обмана через «секретный чат» Telegram.

Ранее в МВД предупредили об «угонах» Telegram-аккаунтов.

 
