Нарколог назвал напитки, вызывающие тяжелое похмелье

Нарколог Тюрин: похмелье после употребления виски мучительнее, чем после водки

Виски и коньяк создают колоссальную нагрузку на внутренние органы. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Он напомнил о существовании мифа об элитарности и даже полезности виски и коньяка для здоровья.

«Содержащиеся в них дубильные вещества и танины действительно могут давать временный сосудорасширяющий эффект, но цена этого — запредельная нагрузка на почки, печень, селезенку и поджелудочную железу, ответственные за выведение продуктов распада алкоголя из организма», — подчеркнул эксперт.

По словам Тюрина, виски и коньяк также содержат большое количество ароматических соединений, продуктов брожения, а также эфирных масел. Печени требуется намного больше времени и ферментов, чтобы расщепить их, чем в случае, например, с водкой.

Как уточнил нарколог, именно поэтому виски и коньяк вызывают особенно мучительное и продолжительное похмелье, особенно если смешивать их с колой или выбирать дешевые напитки.

Накануне руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев сообщил, что россияне отказываются от потребления алкоголя – за последние 20 лет число непьющих граждан выросло в полтора раза. По данным на текущий год, совсем не пьют спиртные напитки 42% жителей страны.

Ранее врач развеяла миф о существовании безопасных доз алкоголя.