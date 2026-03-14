В КСИР подтвердили информацию об атаке на американские отделения банков

Иран ударил по отделениям американских банков в ответ на действия США
Атака на американские банковские отделения была ответом на нападение США на два иранских банка. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает ISNA в Telegram-канале.

«Если противник повторит это действие, все американские банковские отделения в регионе станут нашими законными целями», — предупредил представитель КСИР.

14 марта иранское агентство Tasnim сообщило, что отделения международного банка Citibank в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и Манаме (Бахрейн) подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего в зданиях начался пожар.

11 марта глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что США и Израиль нанесли удар по зданию старейшего банка Ирана в то время, когда внутри находились его сотрудники.

Ранее Иран объявил об ответе на удар США на остров Харк и призвал жителей ОАЭ эвакуироваться.

 
