ЕС продлил персональные санкции против России

Совет Европейского союза решил продлить на полгода персональные санкции в отношении России. Это следует из соответствующего заявления данного органа.

«Совет сегодня принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в документе.

При этом в нем говорится, что было решено не продлевать рестрикции против двух лиц. Кроме того, из санкционных списков исключили пять человек, которых не стало.

12 марта председатель совета Евросоюза Антониу Кошта заявил, что для ЕС сейчас не время ослаблять санкции против России. По его словам, первоочередной задачей для объединения является поддержание бесперебойных поставок энергоносителей.

23 февраля ЕС ввел санкции в отношении восьми лиц из России, среди которых сотрудники колоний и судьи. Под ограничительные меры попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь.

Ранее в МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.