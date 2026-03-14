Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стали известны подробности убийства предпринимательницы в Москве

Mash: убивший бизнесвумен мошенник украл несколько тысяч долларов и драгоценности
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мошенник, который убил предпринимательницу на северо-западе Москвы, вынес из ее дома несколько тысяч долларов и драгоценности. Подробности произошедшего выяснил Mash.

Погибшая Екатерина занималась продажей недвижимости в риелторской компании, ей было 48 лет. По данным источника, женщина возвращалась домой и встретила дочь. Девочка рассказала, что к ним в квартиру проник мужчина, который представился «сотрудником органов». Они побежали в квартиру, где на них напали с ножом.

По одной из версий, преступник мог действовать по наводке украинских мошенников.

В свою очередь 112 сообщает, что муж Екатерины и отец девочки отсутствовал дома, он находится в командировке в Иране.

До этого сообщалось, что мошенники развели девочку по телефону и она сама пустила убийц матери в дом. Дело находится на контроле столичной прокуратуры, убийце удалось сбежать, его разыскивают.

Ранее «Би-би-си» рассказала об аферисте, который выманивал у женщин деньги, выдавая себя за сотрудника разведки.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!