Стали известны подробности убийства предпринимательницы в Москве

Мошенник, который убил предпринимательницу на северо-западе Москвы, вынес из ее дома несколько тысяч долларов и драгоценности. Подробности произошедшего выяснил Mash.

Погибшая Екатерина занималась продажей недвижимости в риелторской компании, ей было 48 лет. По данным источника, женщина возвращалась домой и встретила дочь. Девочка рассказала, что к ним в квартиру проник мужчина, который представился «сотрудником органов». Они побежали в квартиру, где на них напали с ножом.

По одной из версий, преступник мог действовать по наводке украинских мошенников.

В свою очередь 112 сообщает, что муж Екатерины и отец девочки отсутствовал дома, он находится в командировке в Иране.

До этого сообщалось, что мошенники развели девочку по телефону и она сама пустила убийц матери в дом. Дело находится на контроле столичной прокуратуры, убийце удалось сбежать, его разыскивают.

Ранее «Би-би-си» рассказала об аферисте, который выманивал у женщин деньги, выдавая себя за сотрудника разведки.