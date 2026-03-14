Тренер рассказал, какие сочетания продуктов помогают контролировать аппетит

Правильное сочетание продуктов во время еды лучше усваивается желудком, влияет на уровень сахара в крови и помогает не переедать. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Идея о том, что продукты способны «сжигать друг друга» и разгонять обмен веществ, звучит заманчиво, но с реальной физиологией у нее мало общего. Продукты действительно взаимодействуют между собой в процессе пищеварения, однако работает это иначе. Одни помогают другим лучше усваиваться, влияют на уровень сахара в крови, на чувство насыщения и в некоторой степени на термогенез. Именно в этих механизмах и кроется практическая польза грамотных сочетаний. Классический пример. Железо из растительных источников усваивается значительно хуже, чем из животных. Но если к гречке, бобовым или шпинату добавить продукты с витамином С, например овощи с лимонным соком, свежий перец или зелень, усвоение железа заметно возрастает. Похожая история с жирорастворимыми витаминами A, D, E и K. Морковь, тыква, болгарский перец, листовой салат отдают свои витамины гораздо лучше, если в тарелке есть жиры. Оливковое масло, авокадо, горсть орехов превращают обычный овощной салат в полноценный источник этих нутриентов», — отметил Брабечан.

Еще одна рабочая связка, которую стоит взять на вооружение, по словам тренера, — это сочетание белка, клетчатки и небольшого количества жира.

«Мясо или рыба с овощами и ложкой масла, творог с ягодами и орехами. Такая комбинация дольше удерживает сытость, сглаживает скачки сахара в крови и в итоге помогает не переедать. Интересный нюанс связан с крахмалистыми продуктами. Если к картофелю или рису добавить что-то кислое, например салат с уксусной или лимонной заправкой, подъем уровня глюкозы после еды будет чуть более плавным. А блюда с острыми специями вроде перца или имбиря в сочетании с чаем или кофе без сахара дают легкий термогенный эффект, хотя и совсем небольшой. Грамотные сочетания продуктов — это, по сути, тонкая настройка рациона. Они помогают лучше усваивать нутриенты, держать под контролем аппетит и уровень сахара, немного увеличивают расход энергии на само переваривание. Но называть это волшебным жиросжиганием было бы преувеличением. Фундамент остается прежним, и без него никакие связки не сработают. Это общий калораж, достаточное количество белка, регулярное движение и тренировки, нормальный сон и контроль уровня стресса», — констатировал Брабечан.



