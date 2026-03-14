Экс-генсек НАТО допустил крах альянса при Трампе

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил крах альянса в текущий президентский срок американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.

Столтенберг также отметил, что НАТО не окажется еще сильнее втянуто в кампанию США и Израиля против Ирана, однако предупредил о ее значительных экономических последствиях.

До этого Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.

В конце июля прошлого года Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружений пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании.

Ранее премьер Дании раскрыла, чем обернется раскол Европы.

 
