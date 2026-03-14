«Спартак» установил клубный антирекорд в матче с «Зенитом»

«Спартак» на протяжении 14 матчей не может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Московский «Спартак» не может обыграть петербургский «Зенит» в Санкт-Петербурге уже на протяжении 14 матчей подряд.

14 марта красно-белые уступили сопернику в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта серия стала самой продолжительной в истории гостевых встреч красно-белых с одним соперником в рамках чемпионатов России. В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в Санкт-Петербурге в мае 2012 года. Та встреча завершилась со счетом 3:2, красно-белых тренировал Валерий Карпин, а нынешний главный тренер петербуржцев Сергей Семак был на поле в качестве игрока «Зенита» и записал на свой счет забитый мяч.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли судью во время игры с «Зенитом».

 
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
