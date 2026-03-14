Появились подробности задержания танкера Sea Owl 1 с россиянами на борту

Десять членов экипажа задержанного в Швеции танкера Sea Owl 1, включая капитана, граждане России. Об этом ТАСС заявил посол РФ в королевстве Сергей Беляев.

Экипаж задержанного танкера состоит из 24 моряков, из них десять граждане РФ, остальные — Индонезии.

Дипломат подчеркнул, что «посольство РФ продолжает плотно отслеживать ситуацию и окажет российским морякам все необходимое консульское содействие».

Судно было перехвачено у берегов южного шведского города Треллеборг. По данным береговой охраны, 228-метровый танкер Sea Owl I, следовавший под флагом Коморских островов, мог использовать поддельную регистрацию.

Как заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, у шведской стороны были основания для вмешательства в связи с «угрозой морской безопасности и окружающей среде». Кроме того, по данным ведомства, танкер находится в санкционных списках нескольких стран, включая Евросоюз.

Ранее в ЕК заявили, что Грузия пообещала не принимать суда «теневого флота».

 
