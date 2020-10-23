В США конгрессмен демократ выступил за признание Карабаха

Глава комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф призвал признать независимость непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом он написал в Twitter.

«Я официально призываю к признанию независимой Республики Арцах США. Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, пока Азербайджан и Турция ведут войну с Арцахом», — написал Шифф.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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