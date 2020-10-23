Тихановская призвала назначить новые выборы в Белоруссии до конца 2020 года

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о необходимости назначить новые президентские выборы в стране до конца текущего года, сообщает пресс-служба Тихановской.

Тихановская встретилась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании, где говорила о возможности проведения новых выборов в Белоруссии. Она делала акцент на том, что новые выборы должны быть назначены до конца года.

«Обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров», — передает пресс-служба Тихановской.

Ранее Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Так, до 26 октября он должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы продаж в госмагазинах.

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