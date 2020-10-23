Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма

Американский президент Дональд Трамп в ходе теледебатов с Джо Байденом заявил, что предыдущая администрация Соединенных Штатов виновна в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией. Его слова передает РИА «Новости».

В связи с этим Трамп обвинил конкурента на выборах в плохой работе на посту вице президента.

«Именно при нем Россия забрала себе часть Украины», — сказал глава государства, добавив, что при Байдене США стали поставлять на Украину оружие, а не «подушки».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

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