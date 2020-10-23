США расширили санкционный список по Ирану

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Ирану, сообщает американское министерство финансов.

В список вошли ряд организаций, подозреваемых в сотрудничестве с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), указано в сообщении. Кроме того, санкции введены также против посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди.

По заявлению минфина США, иранские структуры маскируются под средства массовой информации с целью «подорвать демократический процесс» в Соединенных Штатах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США намерены применять санкции против каждого причастного к поставкам оружия Ирану

— США снова ввели санкции против Ирана