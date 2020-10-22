Сенаторы США просят ввести новые антироссийские санкции из-за дела Навального

Несколько сенаторов США от Демократической и Республиканской партий написали письмо госсекретарю Майклу Помпео, в котором просят ввести новые санкции против РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Законодатели просят Помпео о главу Минфина США Стивена Мнучина использовать «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», действие которого распространяется только на россиян и в связи с нарушениями прав человека; Глобальный акт о правах человека имени Магнитского», предусматривающий возможность введения санкций в отношении граждан любых стран, которые, по версии Соединенных Штатов, нарушали права человека или были замечены в коррупции. В-третьих, предлагается воспользоваться законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.

Под письмом подписались сенаторы Бен Кардин (демократ), Митт Ромни (республиканец), Марко Рубио (республиканец), Дик Дурбин (демократ), Роджер Уикер (республиканец) и Крис Кунс (демократ).

Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным.

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