Путин объяснил значение поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию России направлены не на «обнуление» президентских сроков, а на развитие государства и укрепление суверенитета страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, «обнуление» — это не только то, из чего состоят изменения. Поправки нужны, главным образом для того, чтобы обозначить перспективы развития России, создать конституционные базы для развития экономики и социальной сферы.

«Я рассчитываю на то, что это все будет работать», — сказал Путин на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Также во время мероприятия Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года. «Что будет там в 2024 или еще более позднее время, это надо смотреть, когда время появится. А пока надо напряженно работать, как святой Франциск - каждому на своем участке», — сказал президент РФ.

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