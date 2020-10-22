Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство на территории РФ. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе», — заявил адвокат в интервью агентству.

Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

Ранее экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети.

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