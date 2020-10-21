США и РФ близки к продлению СНВ-3 на год

Россия и США близки к тому, чтобы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год. Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает «Интерфакс».

«Мы очень близки к соглашению, которое США предложили российским коллегам», — сказала она.

Она добавила, что в рамках соглашения США согласятся заморозить ядерные боеголовки на год, а Россия согласится на годовое продление СНВ-3 с системой проверок.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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