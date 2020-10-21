В Кремле заявили, что Россия может обеспечить водой Крым и без Украины
Анна Светлова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является мощным государством и способна обеспечить Крым водой и без помощи Украины, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, исключает ли Москва переговоры с Киевом по обеспечению российского полуострова водой из Днепра.
По его словам, это исключает Украина, так как именно она перекрыла кран.
«Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — подчеркнул Песков.
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