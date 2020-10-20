Помпео предупредил Румынию о «зловредном влиянии России»
Глава госдепа США Майк Помпео обратился к главе МИД Румынии Богдану Ауреску с предостережением от «зловредного влияния России». Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил румынскому министру, что такое же влияние оказать Китай. Соответствующее заявление госсекретарь сделал на совместной встрече в Вашингтоне.
«Госсекретарь Помпео подтвердил обеспокоенность США относительно роста пропаганды и зловредного влияния коммунистического Китая и России, а также их подручных», — говорится в заявлении госдепа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что никаких доказательств этого нет.
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