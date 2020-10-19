Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение контактов с США по стратегическим наступательным вооружениям, несмотря на отказ от предложения российского илдера Владимира Путина продлить ДСНВ, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что продление договора позволило бы выиграть время для серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями.

Он отметил, что лишение двух стран, а также всего мира, этого документа ялветя основным «краеугольным каменем в фундаменте общей мировой стабильности и стратегической безопасности». Песков предупредил, что это имело бы «весьма пагубные последствия».

Ранее США отказались от предложения Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.