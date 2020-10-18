Генсек ООН осудил боевые действия в населенных пунктах на территории Карабаха
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против военных столкновений Армении и Азербайджана на территории населенных пунктов в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.
«Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные местности, затронутые конфликтом», — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Гуттериш также выразил сожаление, что стороны не прислушались к призыву прекратить боевые действия, а также назвал неприемлемыми обстрелы городов, в результате которых гибнут мирные жители.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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