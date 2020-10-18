Эрдоган обвинил РФ, США и Францию в поставках оружия Еревану

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россия, Соединенные Штаты и Франция поставляют вооружение в Армению в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений», — заявил Эрдоган.

Каких-либо доказательств своей позиции он не привел.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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