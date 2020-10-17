Трамп назвал «ужасной» модератора вторых дебатов

Глава США Дональд Трамп в Twitter назвал «ужасной и несправедливой» ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер, модератора вторых дебатов кандидатов в президенты США.

«Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров фейк ньюз, но я все равно сыграю в эту игру», — написал Трамп.

Дебаты состоятся 22 октября в городе Нашвилл, штат Теннесси. Встреча продлится полтора часа без перерывов, на каждую тему выделят 15 минут.

Эти дебаты должны были быть третьими, но Трамп, недавно перенесший коронавирус, отказался проводить встречу в онлайн-формате.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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