Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном,РИА «Новости» со ссылкой на Елисейские дворец.

«Президент Республики приветствует гуманитарное перемирие, объявленное сегодня вечером совместно Арменией и Азербайджаном после французского посредничества, проведенного в последние дни и часы в координации с сопредседателями Минской группы», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Президент подчеркнул, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться сторонами.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу в 00.00 по местному времени 18 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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