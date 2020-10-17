Турция обвинила Ереван в военных преступлениях в связи с обстрелом Гянджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и подчеркнул, что виновные заплатят за содеянное. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Армения продолжает совершать военные преступления, убивая мирных жителей, в том числе детей. Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления», — написал глава турецкого МИД.

Он также добавил, что Турция всегда на стороне Азербайджана.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа 13 тел мирных граждан, еще 52 человека получили ранения. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

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