Эрдоган не признал Крым российской территорией

Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, включая территорию Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трансляция велась на странице офиса Зеленского в Facebook.

Президент Украины отметил, что пригласил Турцию к участию в платформе по «консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова». По его словам, Эрдоган выразил готовность Турции к активному участию в проекте.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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