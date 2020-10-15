Власти Карабаха ввели ограничения на передвижение и выезд из региона

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в связи с военным положением в регионе подписал указ о введении ограничений на свободное передвижение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Для контроля данных мер создана Комендатура, которую возглавил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян.

Помимо ограничений на свободное передвижение также введен особый режим для выезда жителей Карабаха из территории региона. Выезд ограничен для лиц призывного возраста и разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного Комендатурой.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потери армии Карабаха достигли 555 человек

— Лавров заявил о необходимости присутствия миротворцев в Карабахе

— Власти Нагорного Карабаха обвиняют Азербайджан в нарушении режима перемирия