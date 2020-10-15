Трамп обвинил Байдена во лжи и коррупции на фоне скандала с сыном демократа

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Джо Байдена во лжи и причастности к коррупции после публикации материала в газете New York Post о сыне последнего, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, Байден-старший «нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына (Хантера Байдена. — «Газета.Ru) в бизнесе»/

«Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу - вице-президенту», — отметил Трамп.

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