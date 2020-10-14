Лавров: России стоит прекратить диалог с Евросоюзом

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он счел «нравоучениями» прозвучавшие на заседании Совета ЕС по внешней политике заявления.

Также, по его мнению, Брюссель ведет себя в ситуации с Алексеем Навальным не должным образом.

Лавров подчеркнул, что России стоит прекратить ориентироваться на Запад и создавать собственный политический курс в соответствии с оценками Брюсселя.

Ранее стало известно, что ЕС решил ввести санкции против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.