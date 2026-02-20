Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми

Тарасова: эта Олимпиада была самой слабой за всю мою жизнь, не было русских

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Okko заявила, что Олимпиада 2026 года в Италии является одной из слабейших, что она видела.

«Я много раз была на Олимпийских играх. Выигрывала их семь раз со своими спортсменами. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все те, что я видела за всю свою жизнь до этого. Может быть, из-за того, что там не было нас, русских. Потому что это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», — заявила Тарасова.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Бронзовую награду также увезла представительница Японии Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее стало известно, что Россия впервые с 1960 года будет без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх.