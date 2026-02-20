В Крыму у младенца, умершего через два дня после рождения, в теле обнаружили инфекцией

Baza: в Крыму в теле умершего после рождения младенца нашли синегнойную палочку

У младенца, который умер спустя два дня после рождения в симферопольском перинатальном центре, обнаружили инфекцию. Об этом сообщает Baza.

Во время вскрытия специалисты нашли в организме синегнойную палочку. В анализах матери такую бактерию не обнаружили.

При этом сотрудники больницы отправляли документы о смерти новорожденного в Роспотребнадзор, но в качестве причины якобы указали «болезни, осложняющие беременность и деторождение».

«По факту смерти возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности ребенку и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери», – сообщается в публикации.

После того, как информация об инциденте появилась в СМИ, несколько матерей пожаловались на персонал роддома, из-за которого умерли их дети.

О смерти младенца стало известно в середине января. 32-летняя Виктория приехала в учреждение после того, как у нее отошли воды. Врачи якобы проявили безразличие и кесарево сечение сделали женщине слишком поздно.

