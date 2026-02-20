Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Крыму у младенца, умершего через два дня после рождения, в теле обнаружили инфекцией

Baza: в Крыму в теле умершего после рождения младенца нашли синегнойную палочку
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

У младенца, который умер спустя два дня после рождения в симферопольском перинатальном центре, обнаружили инфекцию. Об этом сообщает Baza.

Во время вскрытия специалисты нашли в организме синегнойную палочку. В анализах матери такую бактерию не обнаружили.

При этом сотрудники больницы отправляли документы о смерти новорожденного в Роспотребнадзор, но в качестве причины якобы указали «болезни, осложняющие беременность и деторождение».

«По факту смерти возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности ребенку и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери», – сообщается в публикации.

После того, как информация об инциденте появилась в СМИ, несколько матерей пожаловались на персонал роддома, из-за которого умерли их дети.

О смерти младенца стало известно в середине января. 32-летняя Виктория приехала в учреждение после того, как у нее отошли воды. Врачи якобы проявили безразличие и кесарево сечение сделали женщине слишком поздно.

Ранее семья получила 4 млн рублей за ошибки врачей, вызвавшие инвалидность у ребенка.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!