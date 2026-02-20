Размер шрифта
Стало известно о жертвах многочасового ночного налета ВСУ на Севастополь

Губернатор Развозжаев: в результате атаки ВСУ в Севастополе погиб мужчина
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 февраля сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Севастополь, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. В общей сложности сбито более 26 БПЛА», — написал он.

По информации губернатора, в результате атаки ВСУ не выжил 30-летний мужчина, который во время атаки находился на одной из улиц. Отмечается, что он получил осколочное ранение головы, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия, но помочь ему не удалось. Также среди пострадавших 90-летняя женщина. Он получила поверхностные раны голени и глаз.

Развозжаев отметил, что атака ВСУ беспилотниками привела также к повреждениям в квартирах и частных домах.

До этого сообщалось, что в ночь на 20 февраля системы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Севастополь и Сочи.

По информации министерства обороны РФ, накануне вечером средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск.

Ранее губернатор Курской области Хинштейн опубликовал сводку атак ВСУ на регион за сутки.
 
