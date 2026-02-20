В России запретили украинскую песню о Зеленском из-за экстремизма и мата

Cуд Москвы запретил украинскую песню, которая содержит высказывания бизнесмена Александра Поворознюка, из-за экстремизма и нецензурной лексики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В 2025 году сотрудники Бабушкинского межрайонного прокурора обнаружили в интернете композицию, представляющую собой ремикс высказываний украинского бизнесмена Александра Поворознюка в поддержку Владимира Зеленского. Трек содержит нецензурную лексику даже в названии, а завершается — критическим заявлением о якобы несчастливом будущем Российской Федерации.

Экспертная оценка выявила в песне признаки разжигания вражды по отношению к русским, а прокуратура указала на наличие матерных слов. Суд согласился с утверждениями ведомства и специалистов — и в результате композицию запретили на территории России.

В конце декабря 2025 года певица Mia Boyka посетила Госдуму, где и предложила внедрить музыкальную цензуру. Она призвала создать комитет, который бы «отсеивал деструктивные песни». В первую очередь это касается произведений, созданных с помощью нейросетей, которые становятся популярными в TikTok. По словам Mia Boyka, ее предложение направлено на сохранение «здорового и позитивного музыкального пространства».

