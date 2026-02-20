«Оценить сложно»: в тренерском штабе Тутберидзе высказались о результатах Петросян на ОИ

Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз в эфире Okko заявил, что спортсменка достойно откатала программу на Олимпиаде в Италии.

«Прокат оценить сложно, не получился первый четверной тулуп, и после этого Аделии стало понятно, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться. Тулуп был нестабильным, и мы видели все это на тренировках. Но в любом случае боролась, не бросила программу, сделала все остальные элементы очень достойно», — сказал Глейхенгауз.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Бронзовую награду также увезла представительница Японии Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

