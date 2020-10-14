Тихановская получила премию имени Маккейна

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна американского неправительственного Международного республиканского института, сообщает ТАСС.

В своей речи Тихановская призвала к прекращению насилия в Белоруссии.

Международный республиканский институт — некоммерческая организация, целью которой заявлена помощь отдельным странам в строительстве демократии. В 2016 году Генеральная прокуратура России признала деятельность организации на территории России нежелательной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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