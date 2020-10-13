Украина и Польша могут обсудить оборонные соглашения

Украина готова обсуждать соглашения в сфере оборонной промышленности с Польшей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

«На Украине, к сожалению, из-за войны идет быстрое развитие нашей оборонной промышленности. И здесь мы готовы с нашими [польскими] партнерами обсуждать те или иные соглашения», — отметил Зеленский.

Он не уточнил, о каких соглашениях идет речь.

Государственный концерн «Укроборонпром» в прошлом году увеличил экспорт вооружения и услуг на 19%, до $908 млн. Среди основных импортеров — Индия, Саудовская Аравия, Турция, другие страны Азии и Ближнего Востока.