В штабе Тихановской назвали сроки ее возвращения в Белоруссию

В штабе бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской рассказали, при каком условии она вернется обратно в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь политика Анна Красулина отметила, что Тихановская не намерена возвращаться в Белоруссию к 25 октября, конец срока исполнения ее требований к президенту страны Александру Лукашенко.

По словам главы пресс-службы, Тихановская вернется, когда это не будет угрозой для ее жизни и здоровью.

«Это будет, когда все политзаключенные и все задержанные в связи с этими событиями будут освобождены, и представители уходящих властей сядут за стол переговоров для обсуждения вопроса передачи власти», — уточнила Красулина.

Ранее Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В 13-дневный срок он должен объявить об уходе с поста главы государства, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы продаж в госмагазинах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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