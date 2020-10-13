Порошенко рассказал, что вылечился от коронавируса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил отрицательный анализ на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее политик рассказал, что заболел коронавирусом.

«Сегодня получил негативный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», — написал Порошенко.

Он выразил благодарность своему доктору, которая также работает с другими больными с коронавирусом в течение продолжающейся эпидемии на Украине.

Кроме того, политик призвал граждан Украины соблюдать меры по защите от заболевания.

29 сентября экс-лидер Украины Петр Порошенко сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Позже он был госпитализирован в Киеве из-за двухсторонней пневмонии, а 12 октября бывший президент был выписан из больницы.

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