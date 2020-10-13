Боррель заявил, что ЕС хочет укреплять сотрудничество с Россией

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Евросоюз хочет укреплять сотрудничество с РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — сказал Боррель.

В то же время он подчеркнул, что Евросоюз продолжит отстаивать свои интересы, включая «уважение международного права и фундаментальных прав».

Накануне главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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